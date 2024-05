(Video) ଫେକ୍ ଭିଡିଓରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ପ୍ରଶଂସା କରି ସେୟାର କଲେ PM

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆନିମେଟେଡ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭିଡିଓ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ‘ଏଥିଷ୍ଟ କ୍ରୀଷ୍ଣା’ ଆଇଡିରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ‘ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ‘ଦ ଡିଟେକ୍ଟର’ ମୋତେ ଗିରଫ କରିବେ ନାହିଁ ।’

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୋତେ ବି ଏହି ଭିଡିଓରେ ନିଜକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ନିର୍ବାଚନ ସରଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭଳି ରଚନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନାଚିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁପାଳନରେ ବିଫଳତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତାର ଧାରା ୪୨ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ । ବିଜେପି କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଦାବିକୁ ନେଇ ଦୃଢ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ‘ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଡୋରମେଟ ପରି କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।’

Posting this video cuz I know that 'THE DICTATOR' is not going to get me arrested for this. pic.twitter.com/8HY32d4R2y

— Krishna (@Atheist_Krishna) May 6, 2024