ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) : କରୋନା ଟିକା ନେବାକୁ କୋ-ୱିନ୍‌ ଆପ୍‌ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିହାତି ଜରୁରି ନୁହେଁ । ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱର୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଟିକା ନେଇପାରିବେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ।

GoI is committed to provide #VaccineForAll under world’s #LargestVaccineDrive

Prior registration on #COWIN is not required to get vaccinated.

Walk-in & assisted registrations are being facilitated for citizens above 18y of age at all #COVID19 vaccination centres in the country. pic.twitter.com/3RTtKX8qI9

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) June 15, 2021