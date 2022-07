(Video) ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଘରୁ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗଣିବାରେ ଲାଗିଗଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହ ଜୁଝୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉପରେ କବ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଗଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରକୃତରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଶିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହିପରି ଏକ ଭିଡିଓରେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନୋଟ୍ ଗଣୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ‘ଡେଲି ମିରର’ ଅନୂଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

Protesters who seized the residence of the head of Sri Lanka found a huge amount of money there.

Millions of rupees were in President Gotabaya Rajapaksa's closet, local media reported. Eyewitnesses published a video online, in which they allegedly counted 17.8 million. pic.twitter.com/fwxCZiM8FJ

