ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମହିଳା, ଆମୋଦିତ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଚେନ୍ନାଇ: ଦେଶରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଦରଦାମ୍ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଭଳି ବିଷୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ୧୫୦ ଦିନିଆ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ସମୟର ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ।

କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମାର୍ଥାଣ୍ଡାମରେ ମହିଳା ‘ଏମଜିନରେଗା’ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ‘ଏମଜିନରେଗା’ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଆମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜୟରାମ ରମେଶ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ।

A hilarious moment from day 3 of #BharatJodoYatra

During @RahulGandhi’s interaction with women MGNREGA workers in Marthandam this afternoon, one lady said they know RG loved Tamil Nadu & they’re ready to get him married to a Tamil girl! RG looks most amused & the photo shows it! pic.twitter.com/0buo0gv7KH

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 10, 2022