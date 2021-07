ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ସଂସଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କହିଲେ- କୃଷକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ଭାବୁଛି ମୋଦୀ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋମବାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରି ସଂସଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୌସୁମି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୃଷକଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ସଂସଦ ଆସିଛି। ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ସ୍ଵରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ। ତିନି ନୂତନ କୃଷକ ଆଇନକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କଳା ଆଇନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ୍। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହା ଜାଣୁଛି ଯେ, ଏହି ତିନି ଆଇନ ଦେଶର ୨ ରୁ ୩ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି।

କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶାଣିତ ସ୍ଵରରେ ହମଲା କରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ମୋଦୀ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi drives a tractor to reach Parliament, in protest against the three farm laws pic.twitter.com/JJHbX5uS5L

— ANI (@ANI) July 26, 2021