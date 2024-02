(Video) ‘ଯଦି ଅଗ୍ନିବୀର ସହିଦ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ’, ବିହାରର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘୃଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଭୟ। ଦେଶରେ ଅନ୍ୟାୟ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହା ଘଟୁଛି।

ବିହାରର ଭାରତ ଯୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋହନିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଘୃଣାର ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ କ’ଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘୃଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଭୟ। ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ। ଏହି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି।

ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନାରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିବୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ଅଗ୍ନିବୀର ଆହତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସହିଦ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନା ସେ ସହିଦ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ନା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ। ଏହି ଭେଦଭାବ କାହିଁକି? ସେମାନେ କାହିଁକି ସେନାରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି?

#WATCH | Mohania, Bihar | Congress MP Rahul Gandhi says, "What is the reason behind the atmosphere of hatred being created in the country? We asked the farmers, labourers, children and youth. All of them said that the reason is fear. The cause of this fear is injustice…Every… pic.twitter.com/8Fl239jM6W

