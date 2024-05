ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କଲେ ଆକ୍ରମଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ପୂଜାକୁ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପୁଣେରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବେଳେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯାଇ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି । ସେ ପାଣି ତଳେ ଯାଇ ନାଟକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଜଡିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ମେଗା ଅପଡେଟ୍ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୧ ହଜାର ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲଗାତାର ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Rahul Gandhi questions Sanatan rituals again, calls 'PM's Dwarka puja a drama'

Rahul Gandhi, while speaking at a rally in Pune, said that PM Modi sometimes talks about Pakistan; sometimes he goes underwater to create 'drama'…: pic.twitter.com/Z5NMt8UwxE

