ମାଡ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ: ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥଙ୍କୁ କରୋନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କରୋନା ସହିତ ଓମିକ୍ରନ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ କରୋନା ମାମଲା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟ ମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିବା ପରେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ବିଜେପି ନେତା ନିଜକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ଟ୍ୱିଟରରେ ଜରିଆରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଛି । ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିଛି । ନିକଟରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ।’

I have tested positive for Corona today with mild symptoms. I am under home quarantine. I request everyone who have recently come in my contact to isolate themselves and get tested.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 10, 2022