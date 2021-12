ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ସେୟାର କଲେ ୫୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଓମିକ୍ରନ ଫଟୋ,  ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ

କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଲ ବର୍ମା ଏମ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏକ ଡରାଇବା ଭଳି କ୍ୟାପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଚନ୍ତି ୧୯୬୩ ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଛି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ସବୁବେଳେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ,.. ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୯୬୩ ରେ ଆସିଥିଲା… ଏହାର ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ । ପୋଷ୍ଟର ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ ରହିଛି, ସେହିଦିନ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ମଶାଣି ପାଲଟିଯାଇଥିଲା ‘ଦ ଓମିକ୍ରନ ଭାରିଏଣ୍ଟ’ ।

Believe it or faint ..This film came In 1963 ..Check the tagline 😳😳😳 pic.twitter.com/ntwCEcPMnN

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 2, 2021