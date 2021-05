କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ଆରବିଆଇ, ମେ ୨୩ରେ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୭ ।୦୫: ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(ଆରବିଆଇ) ଏହି ସଂଦର୍ଭରେ କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଆରବିଆଇ କହିଛି ମେ ୨୩ରେ କିଛି ଘଂଟା ପାଇଁ ଏନଇଏଫଟି ସର୍ଭିସ କାମ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା କାମ ତୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କାହାକୁ ଡିଜିଟାଲରେ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ସେହି କାମ ଆଗେ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି । ଆରବିଆଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୋମବାର ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଷ୍ଟମ(ଏନଇଏଫଟି) ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା ଏକ ପେମେଂଟ ସିଷ୍ଟମ । ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଂଟରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଂଟକୁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏନଇଏଫଟି ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକ ମିନିଟରେ ଟଙ୍କା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ଦେଶର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ ।

NEFT System Upgrade – Downtime from 00.01 Hrs to 14.00 Hrs. on Sunday, May 23, 2021https://t.co/i3ioh6r7AY

— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 17, 2021