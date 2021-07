ରେକର୍ଡ: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଟିକାକରଣରେ ରାଜ୍ୟ ସୋମବାର ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ୪ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଟିକାକରଣ ସଂଖ୍ୟା । ସୋମବାର ସମୁଦାୟ ୧୭୩୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୨ ହଜାର ୪୩୪ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧ କୋଟି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଡୋଜର ଟିକା ପ୍ରଦାନ ସରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୧ କୋଟି ୨ଲକ୍ଷ ୧୧୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜର ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜାର ୨୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଡୋଜର ଟିକା ଦିଆ ଯାଇସାରିଛି ।

#Odisha reached a new high in #COVID19Vaccination today by vaccinating over 4 lakh persons in a single day.

Many congratulations to our Health Team and to the citizens of Odisha who made it possible. #OdishaCares@CMO_Odisha #MaskUpOdisha

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) July 5, 2021