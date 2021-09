ମୁଣ୍ଡଳିରେ ବୋଟ୍ ଓଲଟିବା ଘଟଣା: ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ସୀତାରାମଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ SRC

କଟକ(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ବୋଟ୍ ଓଲଟିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ବୁଡ଼ାଳି ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ । ଏଡିଆରଏଫର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଏକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସୀତାରାମଙ୍କ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ସୀତାରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶବକୁ ଚିହ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସୀତାରାମଙ୍କ ଶବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏସଆରସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

The info I shared about the missing ODRAF person as received from my office appears to be wrong. One decomposed body that is found is not identified by the family. Mr Murmu’s body not yet traced. Wrong info shared is deeply regretted.

— Pradeep Jena IAS (@PradeepJenaIAS) September 25, 2021