ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟ୍: କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟକିପର ଋଷଭ ପନ୍ତ ଗତ ବର୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମଥା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା । ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡେରାଡୁନରୁ ମୁମ୍ବାଇ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୀ ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଏଭଳି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ, ଫ୍ୟାନ୍ସ, ସରକାରୀ ଅଥରିଟୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପନ୍ତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

From the bottom of my heart, I also would like to thank all my fans, teammates, doctors and the physios for your kind words and encouragement. Looking forward to see you all on the field. #grateful #blessed

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023