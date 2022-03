(See Video) ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍: ଯୁବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ‘ଇଏ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ତା’ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତସତିକା ପାଗଳ କରିଦେଇଛି । ଆଜିକାଲିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଫେସବୁକ, ହ୍ୱାଟସଆପ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ନିକଟରେ ରୁଷରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ଲକ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜର୍ସ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସୈନିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ରୁଷରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ତେବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ରୁଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଇନଷ୍ଟା ଆପ୍ ବ୍ୟାନ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ‘ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଇନକମର ଏକମାତ୍ର ସୋର୍ସ ନୁହେଁ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ତା’ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ । ତା’ ସହ ମୁଁ ବସୁଛି, ଉଠୁଛି ଓ ଶୋଉଛି । ମୁଁ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି ।’

ଗତ ୧୪ ତାରିଖରୁ ରୁଷର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ଲକ ହୋଇଯାଇଛି । ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ ଆକ୍ସେନ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେଡ ଆକ୍ସେସ ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022