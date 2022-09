(Video) ଟେନିସକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଫେଡେରର, କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ନାଡାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେନିସ କୋର୍ଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାରକା ରୋଜର ଫେଡେରର । ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଫେଲ ନାଡାଲକୁ ସାଥିକରି ଖେଳି ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଶେଷ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚକୁ ନାଡାଲଙ୍କ ସହ ଖେଳି ହାରିବା ପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାବବିହୋଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ଫେଡେରର ।

ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାଡାଲ ମଧ୍ୟ ଫେଡେରରଙ୍କ ସହ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ତେବେ ଫେଡେରର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୩ ଏଟିପି, ୨୦ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଭର କପ୍ ୨୦୨୨ ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେନିସ୍ ତାରକା ରୋଜର ଫେଡେରର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପରେ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022