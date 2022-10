T20 WC 2022: ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ପକାଇ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରୋହିତ, ବିଶ୍ୱକପରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟସ ଜିତି ଏବେବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ପକାଇବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ।

ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଟ ୩୬ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳ ସହିତ ରହିଥିଲେ । ଏବେ ୨୦୨୨ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମଣ୍ଟରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ।

🚨 Milestone Unlocked 🔓

3⃣6⃣ & going strong – Most Matches (in Men's Cricket) in #T20WorldCup ! 💪 💪

Congratulations to #TeamIndia captain @ImRo45 👏 👏

Follow the match ▶️ https://t.co/KBtNIjPFZ6 #INDvSA pic.twitter.com/OHOuIzJ2Ue

— BCCI (@BCCI) October 30, 2022