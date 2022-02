ହାଇରାଇଜ ବିଲ୍ଡିଂର ଟାୱାର କ୍ଲକ ଉପରେ ମିଶାଇଲ ମାଡ କଲା ଋଷ: ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତି ଥରା ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷିଆର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିତି ଯାଇଛି ୩ ଦିନ । କିଭ୍ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଋଷ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତପାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ହାଇରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂର କ୍ଲକ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଏହି ମିଶାଇଲ ମାଡ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶାଇଲ ମାଡରେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଋଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓରେ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରହିଛି ।

ଶନିବାର ଦିନ ୩.୧୯ ମିନିଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଶେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଋଷ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୮୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ମିଶାଇଲ ଆଶି ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟୁନ ୫ ମହଲା କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ….

Video of the moment when the rocket hit an building in Kiev.#Anonymous #Ukraine pic.twitter.com/VIBqmidVh3

— Anonymous (@YourAnonTown) February 26, 2022