SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆଜି ରାତିରେ ୨ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ସର୍ଭିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସ ଶନିବାର ରାତିରେ ୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୩ଟା ୨୫ରୁ ସକାଳ ସକାଳ ୫ଟା ୫୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବିଆଇର ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଚାଲିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାଗୁଡିକ ୪ ଜୁଲାଇରେ ୩.୨୫ରୁ ୫.୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

