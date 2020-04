ସ୍କୁଲ ଫି କମ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାସହ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ କରୋନା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଫି କମ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି କମ୍ କିମ୍ବା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ନୀବନ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

In view of the lockdown & associated economic stress for #COVID19, #Odisha Govt advises all private educational institutions to be sympathetic to consider reduction/deferment of school fees from April to June. This will help the parents whose income have been adversely affected.

— CMO Odisha (@CMO_Odisha) April 10, 2020