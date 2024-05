ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର୍ ମାରପିଟ୍, ଚିରିଲେ ପୋଷାକ: ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଝଗଡା ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ମେ ୩ ରେ ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୁଞ୍ଜା ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ୍ କରିବା ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ତିକ୍ତତା ବଢ଼଼ିବା ସହିତ ମୁକାବିଲା ଶାରୀରିକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ଯେପରି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ହିଂସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବୃଥା ହୋଇଥିଲା ।

ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କେଶ ଟାଣି ନେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ସୂଚନା ସିକନ୍ଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

Kalesh b/w a female teacher and the school principal over coming late to school, Agra UP

pic.twitter.com/RyfA6cSV1Z

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 3, 2024