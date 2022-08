ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, କହିଲେ-ରବିବାର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜିତିବ ମୁକାବିଲା

ପାଟନା: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵ କପରେ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ୧୦ ଓ୍ଵିକେଟରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଟୁଇଟରରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ।

Aoa Everyone, I was missing you all and I believe the sentiments are mutual. Let’s talk? I will be live in the next 15 minutes. #AskLala

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 21, 2022