ସାବଧାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ! ଅଭ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଶାମିଙ୍କ ଗତି, ଜାଡେଜାଙ୍କ ଫିରକିରେ ଘାଇଲା ଇଂରେଜ ବ୍ୟାଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଦଳ ଜୁଲାଇ ୧ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଲିସେଷ୍ଟାୟର ବିରୋଧରେ ଓ୍ଵାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବୋଲର ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପିନର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲଓ୍ଵା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଲିସେଷ୍ଟାୟରକୁ ୨୪୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ୍ଵିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ସତର୍କ କରାଇଥିବ।

That’s Stumps on Day 2 of the practice match. #TeamIndia post 80/1 on the board in the second innings before the close of play, with @KonaBharat (31) & @Hanumavihari (9) in the middle. @ShubmanGill, meanwhile, scored a quickfire 38.

📸: @leicsccc pic.twitter.com/vfML9Ul9wj

— BCCI (@BCCI) June 24, 2022