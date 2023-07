(Video) ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନଈବଢିରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଘର; ଭଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଅଭିଶାପ ପରି ଆସେ, ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶିଖରରେ ଅଛି। ପର୍ବତରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଛୋଟ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ କାଳୀ ନଦୀ ରାଜ୍ୟର ପିଥୋରାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କାଲାପାନି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ଏହାର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧର୍ଚୁଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଳୀ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର ୮୮୯ ମିଟର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏହାର ଜଳ ସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

କାଳୀ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ ଯେ, ଏହାର କୂଳରୁ ମାଟି କ୍ଷୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଖାଲରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା।

ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପିଥୋରାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ଚୁଲାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେତୁ କାଳୀ ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଧର୍ଚୁଲା ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟି ନଥିଲା।

#WATCH | Uttarakhand | Due to continuous rains in Dharchula – the border areas of ​​Pithoragarh district – the water level of Kali river is increasing. Due to the rising water level, a house built on the banks of the river was washed away. Dharchula administration had already got… pic.twitter.com/JiLmAz6Voz

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 11, 2023