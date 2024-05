ଆଜି ଆସିପାରେ ବିପଜ୍ଜନକ Solar Storm; ନେଟୱାର୍କ, ଜିପିଏସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ହୋଇପାରେ ଠପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାକାଶରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌର ଝଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏହି ଝଡ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିବ । ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଓସେନିକ୍ ଏବଂ ଆଟମୋସଫେରିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (ଏନଓଏଏ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜିଓମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଝଡ ୱାଚ୍ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ତେବେ ୨୦୦୫ ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଏନଏଏ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ୍ସପଲ୍ସନ୍ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହାର ସ୍ପେସ୍ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ, ଯାହାକି ସୌର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ କରୋନାଲ୍ ମାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ଦେଖିଥାଏ । ଏହି ସିରିଜ୍ ୮ ମଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ୫ ଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

ଆଲର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୌର ଝଡ଼ ଜିପିଏସ୍ ପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡର କିଛି ଅଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଭାଗରେ ଅରୋରା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅରୋରା ଆଲୋକର ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ । ବୁଧବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଜ୍ମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଆଲର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭୂଗୋଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍, ନାଭିଗେସନ୍, ରେଡିଓ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସୌର ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ।

💥BIGGEST SOLAR STORM IN YEARS!💥

(MULTIPLE Major Solar Storm INBOUND!)

The last time we saw anything like this was in 1859 where the 'Carrington Event' Took place. A set of CME's so strong it would literally CRIPPLE us in todays Electric World…Unreal!

(HEADS UP – PLEASE… pic.twitter.com/OzBie3ZbM5

