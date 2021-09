ଶସ୍ତା ସୁନା କିଣିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ! ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା କାଳରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତା ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ । ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBIର ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ ସିରିଜ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବ । ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ୫ ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତା ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି , ତେବେ ଆଜି କିିଣିପାରିବେ ।

ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ୨୦୨୧-୨୨ର ଷଷ୍ଠ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୪,୭୩୨ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୪୭,୩୨୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି । ଏସବିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ http://onlinesbi.com ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

Planning to invest in Gold?

Here are 6 golden reasons to invest in Sovereign Gold Bonds.

SBI customers can invest in these bonds on https://t.co/YMhpMwjHKp under e-services.

Know more: https://t.co/H4BpchASeA#Gold #GoldBond #SGBWithSBI #SovereignGoldBonds pic.twitter.com/ufld5egzep

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 28, 2021