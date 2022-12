କାନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମହିଳା; ପରେ କାନରୁ ବାହାରିଲା ବୁଢିଆଣୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଥର ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି ଶୋଇଥାଉ ଯେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ବୁଝି ପାରି ନଥାଉ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଜୀବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର କ୍ଷତ ହୁଏ । ଏପରିକି ମଶା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଜୀବମାନେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଶୋଇବା ସମୟରେ କାହା କାନରେ ପୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର? ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଡ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାନ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଜୁମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କାନ ଭିତରେ ଏକ ବୁଢିଆଣୀ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାନରୁ ଏକ ବୁଢିଆଣୀ ବାହାରିଥିଲା ।

