୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ହାତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିିବା ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିକଟରେ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ତେବେ ୨୦୦୮ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ । ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିଚଳିତ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ଥିଲା । ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ରହିଥିବା ଆରଭିଏସ ମଣି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୦୮ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଜମଲ କସାବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଟିଡିକେ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ।

*Utterly shocking: *RVS Mani, the then Under Secretary, MoH in UPA Govt during 26/11 days,*, confesses openly on what happened exactly behind-the-doors during the Mumbai terror attacks by Pakistani Ajmal Kasab & https://t.co/ov98uLtG70 2008. It was an TDK cum Pak job.

କିଏ ଏହି ଟିଡିକେ ?

ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଟିଡିକେ ଲେଖି ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେମିତିରେ ଆରଭିଏସ ମଣିଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ୟୁପିଏ ସରକାରର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଣି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁପିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଫିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ।

ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ୱାମୀ

ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜର ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାହାନ୍ତି । ନିକଟରେ ସେ ନିଜ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ । ସଂସଦର ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଚୀନର ଲଦାଖରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସଂପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯିବାକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

It is hilarious if not tragic for Rajya Sabha Secretariat to inform me today that my Question whether the Chinese have crossed the LAC in Ladakh, cannot be allowed “ because of national interest”!!!

