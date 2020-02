ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସ କମିସନରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪ା୨(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ରେ ଫସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିସନର ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି କମିସନର ଏହି ଘଟଣାର ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜଭବନ ଛକରୁ କିମ୍ସ ଯିବାକୁ ୨୨ମିନିଟ୍ ୩୮ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା । ଏଜି ଛକ ଦେଇ ସେଦିନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିସନର । ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସହ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି କମିସନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ୧୧ତାରିଖ ଦିନ ୫ବର୍ଷର ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେବାରୁୂ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ । ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ଡ଼ାକ୍ତର ରେଫର କରିଥିଲେ । ଏସସିବି ନନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପଟିଆରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଥିଲେ । ଯିବା ବାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ରେ ଫସି ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫସିଥିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ।

Fact Check:

CCTV footage show that Ambulance OD 33 Y 6019 took 22 mnts 38 sec on 11th Feb from Raj Bhavan Sq. to KIMS.

Raj Bhavan Sq.10:01:40 AM

120 TA Bn Sq. 10:02:37AM

Nalco Sq. 10:10:29AM

KIMS- 10:24:18AM

(Didn’t go through AG sq.) pic.twitter.com/cqzhFn8hqT

— COMMISSIONERATE POLICE (@cpbbsrctc) February 14, 2020