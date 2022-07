୪୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ବି ମାରିଲେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ଶତକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ ସଫଳତା । ୫୫ ବଲରୁ ସେ ଖେଳିଥିବା ୧୧୭ ରନର ପାଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ । ଆଇସିସିର ତାଜା ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ୪୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଟପ-୫ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଇସିସିର ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ୪୪ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ।

ଶତକ ପରେ ୭୩୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୫ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଏହି ତାଲିକାର ଟପ ଟେନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଇଶାନ କିଶାନ ୧୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୮ ଏବଂ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ୨୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ୮୧୮ ଅଙ୍କ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏଡେନ ମାକ୍ରମ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

A huge climb for Suryakumar Yadav in T20I cricket, as Dimuth Karunaratne reaches a career-high ranking on the Test scene!

More on the latest @MRFWorldwide rankings 📈

— ICC (@ICC) July 13, 2022