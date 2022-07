ଲଳିତ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଲେଖିଲେ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସୁଷ୍ମିତା ସେନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଆଇପିଏଲର ପୂର୍ବ କମିଶନର ଲଳିତ ମାଦୀଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସୂଚନା ଲଳିତ ମୋଦୀ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଟ୍ୱିଟରରେ ଲଲିତ ମୋଦୀ ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସହ ଥିବା ସମୟର ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହ ଏକ ରେମାଣ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

Just for clarity. Not married – just dating each other. That too it will happen one day. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତ ମୋଦୀ ସୁଷ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ସହ କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହାପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families – not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 – a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022