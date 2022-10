ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଫିଜିଓଲୋଜି ଏବଂ ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାନ୍ତେ ପାବୋଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ । ମେଡିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।

Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/KHUHwNjjof

