T-20 WC ପାଇଁ ହେଲା ଦଳ ଘୋଷଣା: ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଅପେକ୍ଷା । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ମେ’ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇପିଏଲରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟିମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳରେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ବୋର୍ଡର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବୋଲ୍ଟ ସାମିଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ବୋଲ୍ଟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ । ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପୁଣିଥରେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି । ତେବେ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଡିଭନ୍ କନୱେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବଂ ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

