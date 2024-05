(Video) ନୂଆ ଜର୍ସିରେ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେବ ‘ଭାରତ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପୁଣିଥରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେବ ରୋହିତ ସେନା । ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଟିମ ପାଇଁ ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

One jersey. One Nation.

Presenting the new Team India T20 jersey.

Available in stores and online from 7th may, at 10:00 AM. pic.twitter.com/PkQKweEv95

— adidas (@adidas) May 6, 2024