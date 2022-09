ଭାରତକୁ ସହଜ ବିଜୟ: ରାହୁଲ-ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ ଅତି ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଓପନର କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ କବଜା କରିଛି ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପେସ ଆଟାକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ ଦେଇଛି ।

#TeamIndia finish things off in style! 👌 👌

A SIX from vice-captain @klrahul to bring up his FIFTY as India take a 1-0 lead in the 3-match #INDvSA T20I series. 👏 👏 @mastercardindia | @StarSportsIndia pic.twitter.com/6Fh0APf52F

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022