ଟୋଲପ୍ଲାଜାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ TRS ନେତା, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଟିଆରଏସ ନେତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଦନଗର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାର ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ନେତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓରେ ନସରୁଲାବାଦର ଟିଆରଏସ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାରପିଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଘଟଣା ପରେ ଟିଆରଏସ ନେତା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଡିସିପି ଶମରାବାଦ ଓ ଜଗଦିଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଶାଦନଗର ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟିଆରଏସ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦୁହେଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାର କର୍ମଚାରୀ ଟିଆରଏସ ନସରୁଲ୍ଲାବାଦ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଟୋଲ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ସେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ମାରପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ନେତା ଜଣକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିବା ସହ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରବଳ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ।

#WATCH | Telangana: TRS leaders thrashed Shadnagar toll plaza staff&vandalised it when told to pay toll fee. TRS' Nasurullabad Sarpanch was told to pay fee, following which this happened. DCP Shamshabad says, "Case registered against both. Action will be initiated"

