(video)ଲଣ୍ଡନ ସଡକ ଉପରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯୁବକ

ଲଣ୍ଡନ: ଲଣ୍ଡନର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ହେନଲ୍ଟ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ପୋଲିସ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ କି ହାତରେ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆହତ କରିଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଏହି ମାମଲାରେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆହତ ହେବା ସହ ୨ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜଣେ ଯୁବକ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ।

ବ୍ରିଟେନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ କ୍ଲେଭରଲୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ରିଟେନର ହେନଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିିଛୁ ।

#Breaking

Several injuries were reported in a stabbing in London#London #UK

A critical incident has been declared with multiple people injured when a car rammed into a house in east London. Several people have been stabbed in Hainault, Redbridge after the car crashed into a… pic.twitter.com/OgjanbOLsR

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 30, 2024