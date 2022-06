ସାର ମଜା ଆସୁନି… ଏମିତି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ କର୍ମଚାରୀ: ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାର, ମଜା ଆସୁନି… ଏମିତି ଅଫିସରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର । ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ପତ୍ର ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ।

ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫିସରେ ସାମନା କରୁଥିବା କିଛି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଦରମାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସାର ମଜା ଆସୁନାହିଁ’ । ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟିକୁ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ଉକ୍ତ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ପତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗଭୀର । ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ।’

This letter is short but very deep. A serious problem that we all need to solve… pic.twitter.com/B35ig45Hhs

— Harsh Goenka (@hvgoenka) June 19, 2022