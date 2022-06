ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରି ଛାଇଗଲେ ମୋନିକା ଖନ୍ନା: ଏପରି ବଞ୍ଚାଇଲେ ୧୮୫ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ ଏସଜି-୭୨୩କୁ ରବିବାର ଦିନ ବିହାରର ପାଟନା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୮୫ ଲୋକ ଥିଲେ । ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଟନାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

#WATCH Patna-Delhi SpiceJet flight safely lands at Patna airport after catching fire mid-air, all 185 passengers safe #Bihar pic.twitter.com/vpnoXXxv3m

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଟ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ମୃତାହତର ଖବର ନଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଏଟ୍ ଯେପରି ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ।

Exclusive Video from inside the plane

ତେବେ ଏହି ବିମାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ ମୋନିକା ଖନ୍ନା । ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମୋନିକା ଖନ୍ନା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ନହୋଇ ଏଟିସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ପ୍ରଭାବିତ ଇଞ୍ଜିନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ।

#WATCH Delhi bound SpiceJet flight returns to Patna airport after reporting technical glitch which prompted fire in the aircraft; All passengers safely rescued pic.twitter.com/Vvsvq5yeVJ

