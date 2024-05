(Video) ଯାହାଜ ଉପରକୁ ଆସି ମାଛ ମାଗି ଖାଇଲା ସିଲ୍ ମାଛ; ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା ନା…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଗରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ-ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ କେବେ ସିଲ୍ ମାଛକୁ ନେଇ କିଛି ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିନଥିବେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓକୁ ଲେକମାନେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଏ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏଭଳି ଏକ ମଜାଳିଆ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ ଷ୍ଟାଟସରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

