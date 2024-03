ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟରେ ୨୦% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି; ଆୟକର ବିଭାଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୫ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୭୭୬ କୋଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

🔹Gross Direct Tax collections for Financial Year (FY) 2023-24 register a growth of 18.74%

🔹Net Direct Tax collections for the FY 2023-24 grow at over 19.88%

🔹Advance Tax collections for the FY 2023-24 stand at Rs. 9,11,534 crore which shows a growth of 22.31%

