(video) ମା’ ଠାରୁ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହିଁ ; ଛୁଆ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଉପରକୁ ଡେଇାଁ ହାତୀ , କୁମ୍ଭୀରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କୁହାଯାଏ ମା’ ଠାରୁ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହିଁ । ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମା’ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ମା ହିଁ ନିଜ ପିଲାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଟାଣିଆଣେ । ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ ବିପଦ ସାମ୍ନା କରିପାରେ । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର ହୋଇଛି , ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମା’ ର ମମତା ନୁହେଁ, ଛୁଆ ପାଇଁ ମା’ ର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦା ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁମ୍ଭୀର ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

The extent to which elephants can go in protecting their calves is mind boggling. Here is a small incidence. The Crocodile had to surrender 👌 pic.twitter.com/ntbmBtZm9F

