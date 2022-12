୨୫୦୦ ବର୍ଷର ପଜଲକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏହି ୨୭ ବର୍ଷିୟ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ

ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷାର ଗୌରବ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡିତ ଥାଏ । ପାଣିନୀ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟାକରଣ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟାଦୟ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହାର ଏକ ପାଠରେ ଏମିତି କିଛି ପଜଲ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ୫ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେହିବି ସମାଧାନ କରିପାରି ନଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ବବ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜର ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ କଲେଜରେ ପିଏଚଡି କରୁଥିବା ୨୭ବର୍ଷିୟ ଯୁବକ । ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷି ଅତୁଲ ରାଜପୋପତ ଏବଂ ସେ ଏସିୟାନ ଏଣ୍ଡ ମିଡିଲ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ପଜଲର ସମାଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି । ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ପାଣିନୀ ଲେଖିଥିବା ଏହି ପାଠ ୨୫୦୦ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ । ମିଡ଼ିଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରୁଷି ଅତୁଲ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ କରି ଶେଷରେ ଏହି ପଜଲକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ।

ପାଣିନୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ମେଟାରୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନ ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଛନ୍ତି ରୁଷି ଅତୁଲ । ଅତୁଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିନା ସଠିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

