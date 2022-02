ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିକାରୀ, ବେକରେ ଲଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବେ । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି । ଆଗରୁ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ସମୟରେ ଖୋଲା ପଇସା ନାହିଁ, ପର୍ସ ଘରେ ଛାଡିଦେଇଛି ,ପରି ଅନେକ କଥା କହି ଲୋକମାନେ ବାହାନା କରି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଭିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି । ଏବେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିଛି । ବିହାରର ବୋତିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ରାଜୁ ପଟେଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିିଛନ୍ତି । ସେ ବେକରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଲଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ।

Bihar | Raju Patel, a beggar in Bettiah, goes digital; accepts PhonePe & puts a QR code around his neck

"I accept digital payments, it's enough to get the work done & fill my stomach," said Raju Patel

Visuals from Bettiah railway station pic.twitter.com/nbw83uXop6

— ANI (@ANI) February 8, 2022