ଚଳିତମାସରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇଗରଣ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଧର୍ମଘଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ବି ସରାକର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଚଳିତମାସରେ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ସହ ଜଡିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏଲଆଇସି) ମିଳିତ ଭାବେ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ୬୦.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବେ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ନିବେଶ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ (ଡିଆଇପିଏଏମ) ଅକ୍ଟୋବର ୭ ରେ ସମ୍ଭାବିତ ବିଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଡଆଇକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।

Expression of Interest is invited for Strategic Disinvestment of specified GoI and LIC stakes in IDBI Bank along with tranfer of management control. Details are at https://t.co/hnxumJlDpo pic.twitter.com/sQbZIgLhVu

— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) October 7, 2022