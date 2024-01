ହନୁମାନ ପତାକାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମାମଲାରେ ଏପରି କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍ତି BJP-JDS?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଣ୍ଡ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ହନୁମାନ ପତାକାକୁ ପ୍ରଶାସନ ହଟାଇବା ପରେ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଣ୍ଡ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସିଏମ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିଏସ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ (ବିଜେପି ଓ ଜନତା ଦଳ-ସେକ୍ୟୁଲାର) ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ? କଣ ପାଇଁ ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ?”

VIDEO | "My point is: why are they (BJP and Janata Dal-Secular) instigating people? For what? Let me know. What for they are instigating?" says Karnataka CM @siddaramaiah, reacting to Mandya protest over removal of Lord Hanuman's flag. pic.twitter.com/IGfH6XSdDB

