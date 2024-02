ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍ଟୀ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସାଂସଦ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଏନଆଇ ମୁତାବକ ସେ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଦବପୁର ଆସନରେ ଜିତିଥିଲେ ।

ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଯାଦବପୁର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫିଲ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏହା କହି ବଦନାମ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ରାଜନୀତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି । ଯେବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲି ସେବେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ, ଏହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ, ବା ହୋଇପାରେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଇପାରେ ।

ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ କାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଜଣେ ରାଜନେତା ହେବା ଅପେକ୍ଷା, ମୁଁ ଏକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ ।

Mimi Chakraborty says, "Politics is not for me. You have to promote someone here (in politics) if you are helping someone…Besides being a politician, I also work as an actor. I have equal responsibilities. If you join politics, you are criticised whether you work or not. I… https://t.co/cU9371kPYy pic.twitter.com/OlM0BZv1zx

