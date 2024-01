ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଖୁଲାସା କଲେ ଏହାର କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖୁବ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ X ରେ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। HR&CE ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ପୂଜା / ଭଜନ / ପ୍ରସାଦ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହିପରି କିଛି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ପେଣ୍ଡାଲମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ଡିଏମକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।

TN govt has banned watching live telecast of #AyodhaRamMandir programmes of 22 Jan 24. In TN there are over 200 temples for Shri Ram. In HR&CE managed temples no puja/bhajan/prasadam/annadanam in the name of Shri Ram is allowed. Police are stopping privately held temples also… pic.twitter.com/G3tNuO97xS

