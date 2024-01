ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂରା ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସୋମବାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରବିବାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ବୋର୍ଡ, ନିଗମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜାନୁଆରୀ ୨୨ କୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Himachal Pradesh Government declares a public holiday in the state on January 22 on the occasion of the Pran Pratishtha ceremony of Lord Ram in Ayodhya. pic.twitter.com/SYZuobwDb5

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିବସ। ରାମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳର ନୁହଁନ୍ତି । ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ।

VIDEO | "Lord Ram doesn't belong to a single party, he is an ideal for all of us. While the central government has declared a half-day for all office, we (Congress-led Himachal Pradesh government) have announced a full day off (on January 22)," says Himachal Pradesh CM… pic.twitter.com/TpJrCghKat

— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2024