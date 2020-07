ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ୧୭ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୬ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୪୫୬ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୧୭ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୫ଜଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୦ଜଣ ଓ ୨ ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୧୦ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁମୁଡୁମା ରଘୁନାଥପୁର ବସ୍ତିରୁ ୨ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୦ ଓ ୩୦ । ପଟିଆ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ୬୩ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେବି ନଗର ପାଣିଟାଙ୍କି ବସ୍ତିରୁ ୨୩ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାରୁଆ ବାସପୁରରୁ ଜଣେ ୪୦ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଶତାଦ୍ଦୀ ନଗର ଲେନ-୧ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚକେଇସିଆଣି ସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ୬୭ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ୪ଜଣ ରାଜଧାନୀରେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Update on newly detected & cured #COVID19 cases in the last 24 hrs under the BMC area on 6th July 2020(till 9am).

