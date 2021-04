ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ଫାଇନ ଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ

ପୁରୀ , 13/4: ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କଠାରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ କାଟିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ଏକ ଟୁଇଟ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଜଣକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ନିଜ ଟୁଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ମସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛୁ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନହେଲେ ଜରିମାନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।”

On being brought to our notice, we have fined our own Traffic constable ₹2000 for not wearing mask. And he, as a responsible citizen has paid. Wear Mask always; Or Pay the fine. There is no alternative@DGPOdisha @odisha_police @cmo_odisha @SRC_Odisha @SecyChief @Puri_Official pic.twitter.com/obnlr7GbAE

— Puri Police (@SPPuri1) April 13, 2021